Turisti folgorati nella vasca idromassaggio: l'orrore in diretta

Dovevano essere giorni felici e spensierati, invece Jorge Guillén e sua moglie Lizette Zambrano, americani, sono stati protagonisti di una tragedia: l'uomo, turista di 43 anni, è morto folgorato nella vasca idromassaggio di un resort in Messico. Gravissima anche la moglie, che è stata trasportata negli Stati Uniti per essere curata a causa della gravità delle lesioni.

L'incidente è avvenuto in un complesso di condomini privati nella località turistica di Puerto Penasco, nello stato messicano di Sonora. La morte dell'uomo e le ferite subite dalla donna sono state "dovute a una possibile scarica elettrica quando entrambi erano all'interno della vasca idromassaggio", si legge in un post sui social media della Procura generale di giustizia dello stato di Sonora rilanciato dal giornale britannico Guardian.

Il dramma è avvenuto davanti a decine di altri turisti che si stavano rilassando nell'area delle piscine. Su X, l'ex Twitter, è stato pubblicato il video dei soccorsi disperati e inutili. Prima tentano di togliere i corpi dei due coniugi dall'acqua, operazione resa difficilissima dalla corrente causata dal guasto elettrico. Quindi qualcuno cerca di rianimare con un massaggio cardiaco una donna che era intervenuta, anche lei colpita da un attacco cardiaco e distesa tra le palme, mentre gli altri ospiti attoniti si portano le mani sul volto o tra i capelli.

