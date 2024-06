EasyJet, inferno a bordo prima del decollo: nell'aereo irrompe la polizia, finisce male

22 giugno 2024 a

a

a

Inferno a bordo di un volo EasyJet, la cui destinazione era il Portogallo, Faro per la precisione: 26 persone infatti sono state rimosse dal velivolo prima della partenza e lasciate a terra. Il tutto è accaduto all'aeroporto di Glasgow, da cui l'aereo doveva decollare. A causa del peculiare incidente, l'aereo è partito con un grandissimo ritardo.

L'atterraggio a Faro era previsto alle 16.30 di giovedì 20 giugno, ma a causa di quanto accaduto a bordo i tempi si sono dilatati in modo nettissimo. A bordo del volo EasyJet, infatti, è intervenuta la polizia, che ha costretto a scendere la bellezza di 26 persone. Il ritardo, in definitiva, è arrivato a superare le due ore e mezza.

L'episodio è stato riportato dal tabloid The Sun e dunque confermato da una fonte della stessa EasyJet: i passeggeri, spiegano, sono stati espulsi per comportamento disturbante. "Possiamo confermare che a un gruppo di passeggeri che doveva viaggiare sull'EZY3163 da Glasgow a Faro ieri sera è stato negato l'imbarco prima del decollo ed è stato espulso dalla polizia a causa di un comportamento disturbante", ha spiegato il portavoce della compagnia. E ancora: "Sebbene tali incidenti siano rari, li prendiamo molto sul serio e non tolleriamo comportamenti offensivi o minacciosi nei confronti del nostro personale".

Rissa in aereo, urla e capelli strappati: caos a bordo, il video è virale

Quindi la testimonianza di un portavoce della polizia scozzese: "Intorno alle 17:10 di giovedì 20 giugno 2024, gli agenti sono stati chiamati per segnalare un disordine a bordo di un aereo in partenza per il Portogallo. La polizia ha aiutato il personale dell'aereo a rimuovere 26 uomini dall'aereo", ha concluso.