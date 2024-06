Parigi, va a fare jogging e viene sbranata dai lupi: perché è stata attaccata

25 giugno 2024 a

a

a

Una donna di 37 anni e stata gravemente ferita domenica 23 giugno dopo essere stata sbranata dai lupi nello zoo di Thoiry, vicino a Parigi, quando è entrata in un recinto.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 9 del mattino. Secondo le prime informazioni, la vittima, che aveva trascorso la notte in un albergo del parco, era andata a fare jogging. Secondo un testimone, la donna "è entrata in un recinto di lupi, attraversando due sistemi di sicurezza, un fossato e un dispositivo elettrico, progettato per impedire la fuga degli animali".

Sbranata dal cane corso del nipote, morta dopo 5 giorni di atroce agonia: dramma a Lecce

Ferita "al collo, al polpaccio e alla schiena", è stata portata in ospedale ed è in pericolo di vita.

La donna "ha attraversato a piedi il recinto della riserva" che è accessibile solo in auto, ha dichiarato all’Afp Christelle Bercheny, amministratore delegato di Wow Safari Thoiry. La vittima e stata poi attaccata da tre lupi. Bercheny ha detto che la donna ferita era "cosciente e stabile"» quando ha lasciato il parco.

Il pubblico ministero di Versailles Maryvonne Caillibotte ha dichiarato che in questa zona "i veicoli possono entrare e uscire e ci sono cartelli elettrificati che limitano l’accesso agli animali", ma questi cartelli "non riguardano gli esseri umani", ha spiegato la direttrice. Ha aggiunto che i cartelli all’esterno di questa zona ricordano alle persone "le regole di sopravvivenza" da seguire nel parco.

Sbranata in casa dai suoi due "Xl Bully": donna di 50 anni muore in casa

"Stiamo analizzando tutte le circostanze che possono aver portato a questo incidente", ha concluso la direttrice, aggiungendo che è in corso un’indagine interna e che al momento non ha "alcuna prova" di un guasto tecnico o umano. "Non sono in grado di dire se sia stata lei a sbagliare o se la segnalazione non sia stata fatta correttamente", ha spiegato il procuratore. In quel momento, "gli assistenti medici sono stati in grado di intervenire molto rapidamente per salvarla e prestarle il primo soccorso".