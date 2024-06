Utica, il video choc: poliziotto spara e uccide un 13enne con una pistola a pallini

Un video sconvolge gli Stati Uniti: la morte in diretta di un 13enne afroamericano provoca nuove violentissime polemiche contro la polizia americana.

Siamo a Utica, nello Stato di New York. Un agente ha sparato a un ragazzino, uccidendolo. Il giovanissimo era sfuggito a piedi a un controllo e aveva puntato contro il poliziotto un'arma, rivelatasi poi una pistola a pallini. Una replica di una pistola Glock 17 con un caricatore staccabile.

La tragedia è accaduta venerdì sera e la diffusione delle immagini delle bodycam dei tre poliziotti intervenuti, con l'inseguimento e il colpo fatale, ha scatenato la rabbia sui social. Le immagini, va detto, sono violentissime e impressionanti.

Gli agenti (bianchi) hanno fermato due ragazzi mentre indagavano una serie di recenti furti nell'area. I sospetti erano descritti come maschi asiatici armati e quando uno dei due è scappato, uno dei poliziotti lo ha rincorso e si è visto puntare la pistola contro. L'agente ha raggiunto il 13enne, lo ha gettato a terra e lo ha bloccato con il suo corpo, ma nella colluttazione è partito il colpo.

La vittima, Nyah Mway, è morta durante il ricovero in ospedale. A sparare è stato Patrick Husnay, poliziotto con 4 anni di servizio alle spalle.

