Sondaggio Mentana, exploit del centrodestra: a sinistra c'è un crollo clamoroso

Come ogni lunedì sera, ecco il sondaggio di Enrico Mentana presentato al Tg La7. Stando alle ultime rilevazioni effettuate da Swg, Fratelli d'Italia resta saldamente il partito più apprezzato dagli elettori italiani. La formazione politica guidata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stabile al 29,8%. Restando nella maggioranza di governo, troviamo la Lega di Matteo Salvini stabile all'8,4%. Exploit invece per Forza Italia. Antonio Tajani conquista lo 0,2% e sale così all'8,1%. Ottimi risultatti, quindi, per il centrodestra.

Lo stesso, però, non si può dire per il fu campo largo. C'è infatti da registrare un crollo vertiginoso dei consensi per il Pd, figlio forse delle ultime inchieste giudiziarie che hanno travolto gli amministratori locali dem. Elly Schlein perde lo 0,3% e si piazza così al 22,4%. Ottimo risultato, invece, per il Movimento CInque Stelle. Giuseppe Conte guadagna lo 0,4% e si attesta così al 13,4%. Cala, invece, Alleanza Verdi e Sinistra. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni perdono lo 0,2% e in questo modo scendono al 6,7%.