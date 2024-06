Sesso in carcere tra la poliziotta e il detenuto: il video dello scandalo

30 giugno 2024 a

Sesso in carcere tra una poliziotta e un detenuto. Lo scandalo è di quelli piccanti, capace di far parlare tutta la Gran Bretagna. Ed è talmente clamoroso da far venire il dubbio che la diretta protagonista, l'agente Linda De Sousa Abreu, sotto sotto l'abbia fatto apposta, cercando il colpaccio mediatico.

La signorina infatti non è una anonima poliziotta penitenziaria: la 29enne di origini brasiliane infatti vanta una doppia vita. Di giorno (o di notte, a seconda dei turni) indossa la divisa, il taser e lo sfollagente per imporre l'ordine nella prigione di Wandsworth. Ma nel tempo libero si diletta come sexy star su Onlyfans, dove pubblica foto e video espliciti visibili a pagamento, solo per chi si abbona al suo canale. Un detenuto del carcere invece ha potuto usufruire delle grazie della esplosiva Linda totalmente gratis. Peccato che le loro effusioni spinte dietro le sbarre siano state riprese dalle telecamere dell'istituto, finendo presto in rete.

"E' così che viviamo a Wandsworth", si vanta a un certo punto del video il carcerato. Resta il mistero sulla "manina" che ha condiviso sul web il filmato compromettente. Nel frattempo, la polizia ha iniziato le indagini dopo essere stata informata dell'esistenza di "un video presumibilmente girato all'interno della prigione di Wandsworth". La poliziotta è stata arrestata con l'accusa (ovvia) di cattiva condotta in un ufficio pubblico ed è attualmente sotto custodia della polizia. Immaginiamo però che la sua popolarità su OnlyFans stia letteralmente esplodendo (così come il suo conto in banca).