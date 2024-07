Casa Bianca, la voce clamorosa da Washington: "Kamala Harris alternativa a Biden"

03 luglio 2024 a

Il confronto in tv tra Joe Biden e Donald Trump è stato un disastro per il presidente degli Stati Uniti in carica. Lo sguardo assente e nel vuoto, le risposte forzate, uno spettacolo indecoroso che sta spianando la strada al Tycoon verso la Casa Bianca per un secondo mandato. Ed è stato lo stesso Biden a riconoscere la sconfitta commentando così la sua "prestazione": "Lo so, non sono stati brillante durante il dibattito, anzi per poco non mi addormentavo sul palcoscenico. Ma è colpa dei viaggi faticosi che ho fatto prima: due volte in giro per il mondo. Mi avevano messo in guardia, ma li ho fatti ugualmente: non è stata una scelta felice".

E così dopo le smentite su un possibile cambio della guardia nella corsa alla Casa Bianca, ecco che arrivano due righe di un'agenzia Reuters che cambiano radicalmente il quadro per il voto previsto a novembre. La Reuters citando fonti del partito democratico e della Casa Bianca, spiega che la vicepresidente Kamala Harris "è la migliore alternativa per sostituire Biden nel caso in cui il presidente decidesse di non proseguire la sua campagna elettorale. Escludere Harris è un desiderio quasi impossibile da realizzare". Insomma non c'è l'ufficialità ma l'ipotesi di un possibile passo indietro di Biden comincia a circolare. Del resto i sondaggi per il presidente sono del tutto disastrosi. Trump negli stati chiave è davanti e dunque per Biden si prospetta una sconfitta sicura...