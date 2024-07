Aereo, rissa a bordo: "Mi ceda il posto". Urla e pugni: cosa è costretto a fare il pilota

07 luglio 2024 a

Rissa su un volo Ryanair, partito dal Marocco e diretto a Londra Stansted. La situazione a bordo è degenerata al punto che il velivolo è stato costretto a tornare indietro a metà tragitto. Il caos è scoppiato tra un piccolo gruppo di passeggeri per via della disposizione dei posti. Secondo una ricostruzione del Sun, le tensioni tra i viaggiatori sarebbero iniziate durante la fase d'imbarco e poi sarebbero peggiorate trenta minuti dopo il decollo. Stando alle testimonianze, ci sarebbero stati urla e pugni, con un passeggero che avrebbe addirittura accusato un malore.

A quel punto, per evitare il peggio, il pilota ha deciso di dirottare l'aereo verso Marrakech. All'atterraggio, la polizia locale è salita a bordo e ha fermato i passeggeri conivolti nell'aggressione. Gli altri viaggiatori, sconvolti, sono stati costretti ad aspettare ben 34 ore per poter completare il loro viaggio e arrivare a destinazione. Secondo il racconto di un testimone, tutto sarebbe partito da un uomo, sulla trentina, che avrebbe chiesto a una donna di spostarsi per potersi sedere con la sua famiglia.

La discussione, congelata per un momento, si sarebbe riaccesa poco dopo il decollo. L'uomo si sarebbe avvicinato di nuovo alla donna, che in precedenza si era rifiutata di spostarsi. Di fronte a un nuovo rifiuto, il passeggero si sarebbe messo a minacciare la donna. Il marito di quest'ultimo allora è intervenuto per difenderla. Lì sarebbe nata la prima colluttazione. "Una delle famiglie coinvolte faceva parte di un gruppo di turisti più ampio e per questo altri passeggeri si sono uniti alla rissa", ha raccontato un testimone al Sun.

Visto l'imprevisto, Ryanair ha provveduto a sistemare i 200 passeggeri rimasti in sospeso in un hotel, prenotando loro un volo da Marrakech per la mattina successiva. Anche quel volo, però, è stato poi annullato. Dunque l'arrivo ​a Stansted è avvenuto non prima di giovedì sera. "Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri per questa deviazione e il conseguente ritardo causati da un piccolo gruppo di passeggeri irrequieti, che erano fuori dal controllo di Ryanair", ha dichiarato un portavoce della compagnia irlandese.