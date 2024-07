Joe Biden e il Parkinson, "dieci visite in quattro mesi": indiscrezioni drammatiche

09 luglio 2024 a

Soltanto poche ore fa Joe Biden ha firmato di suo pugno una lettera inviata a tutti i parlamentari democratici in cui spiegava di essere "fermamente deciso a restare in corsa, uniamoci per battere Donald Trump". Insomma, il presidente degli Stati Uniti prova a mandare un messaggio perentorio, prova a scacciare le voci sul cambio in corsa dovuto alle sue condizioni, al fatto che sia apparso più volte clamorosamente spaesato. In questo contesto, molti parlamentari dem negli ultimi giorni, dal disastroso confronto tv con Trump in poi, gli hanno chiesto di farsi da parte. La lettera va inquadrata, anche, come una risposta al "fronte del ritiro".

Peccato che subito dopo la lettera siano filtrate nuove, inquietanti, indiscrezioni. Il tutto subito dopo che lo staff del presidente si era apprestato a smentire le indiscrezioni circa il fatto che Biden sarebbe stato colpito dal morbo di Parkinson. Ecco, l'indiscrezione riferisce che da novembre a marzo, dunque in quattro mesi, un neurologo specialista proprio del morbo di Parkinson è stato per ben 10 volte alla Casa Bianca. Indiscrezione che, ovviamente, fa sorgere ulteriori dubbi sullo stato di saluto del presidente.

Il medico in questione è Kevin Cannard dell’istituto Walter Reed di Bethesda, il più importate ospedale militare d’America, il quale ha incontrato i medici del presidente. Non è chiaro se abbia visitato direttamente Biden. Riserbo assoluto da parte di Cannard, mentre la Casa Bianca non ha negato le visite, che sono confermate dai registri, ma ha rimarcato come diversi specialisti del Walter Reed vengano consultati senza soluzione di continuità per molteplici ragioni. E ancora, la Casa Bianca ha specificato che Biden non ha sintomi di Parkinson e che non è in cura per alcuna patologia. Ma, per ovvie ragioni, la presa di posizione ufficiale non è sufficiente a spegnere dubbi e sospetti.

E ancora, nel corso della notte la Casa Bianca ha reso pubblica una lettera con cui si respingono le accuse relative al dottor Cannard, che per il New York Times aveva visitato la Casa Bianca "otto volte in otto mesi". Secondo quanto riferito dalla portavoce di Biden, Cannard è semplicemente il neurologo che ha visitato Biden ogni anno, in coincidenza con l’esame medico fisico (l’ultima volta a febbraio), stabilendo che non ha problemi, e non lo ha mai visitato al di fuori di questi esami annuali. Basterà a spegnere le illazioni?