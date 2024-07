Obama scarica Biden: "Sapeva tutto, non si è opposto"

11 luglio 2024 a

a

a

Continua il periodo no per Joe Biden. L'ex presidente americano Barack Obama avrebbe saputo in anticipo dell'esplosivo appello di George Clooney che chiedeva al dem sulle pagine del New York Times di ritirarsi ufficialmente dalla corsa alla Casa Bianca. E quindi dal testa a testa con il repubblicano Donald Trump. Secondo quanto riferito da fonti informate a Politico, l'ex senatore dell'Illinois non avrebbe incoraggiato l'appello dell'attore. Ma non si sarebbe nemmeno opposto alla sua decisione. La stella del cinema - non è un mistero - è da sempre un sostenitore del Partito democratico. Ma è scettico sulla possibilità che Biden possa reggere un eventuale secondo mandato a capo degli Stati Uniti.

Gran parte dei donatori dem, da Wall Street a Hollywood, ha già congelato i finanziamenti per la campagna elettorale di Joe Biden per il suo rifiuto di lasciare la corsa dopo le preoccupazioni per la sua età e le sue condizioni psico-fisiche. I grandi contributori del partito temono di sborsare denaro per una sfida impossibile. E quindi di puntare sul cavallo "perdente". Lo riportano alcuni media, tra cui il Financial Times e la Cnn.

"È terribile da dire, ma lo ho incontrato 3 settimane fa. E...": parla George Clooney, per Biden è finita

Due terzi degli americani, inclusa la maggior parte dei sostenitori di Joe Biden, ritiene che il presidente dovrebbe ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca dopo la disastrosa performance al dibattito. È quanto emerge da un sondaggio di ABC-Ipsos-Washington Post, secondo il quale il 67% ritiene che dovrebbe fare un passo indietro e più dell'85% lo reputa troppo anziano per un secondo mandato.