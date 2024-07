Donald Trump, la frase mentre viene colpito che fa sognare l'America: "Lottiamo"

14 luglio 2024 a

a

a

"Lottiamo, lottiamo, lottiamo". Sarebbero state queste le parole di Donald Trump dopo essere stato ferito al comizio in Pennsylvania, mentre il Secret Service lo stava portando via dal palco. Il ruggito del leone. Il tycoon, seppur ferito, ha voluto subito rassicurare i suoi sostenitori levando il pugno verso il cielo. E l'ex presidente ha ancora intenzione di partecipare alla convention repubblicana la prossima settimana, durante la quale dovrà essere ufficialmente designato come candidato presidenziale dei repubblicani. Lo hanno annunciato la sua campagna e il partito. "Il presidente Trump sta bene" e "non vede l'ora di raggiungervi tutti a Milwaukee", in Wisconsin, si legge in una nota. La convention si terrà dal 15 al 18 luglio.

Solidarietà a Trump è stata espressa da i leader politici di tutto il mondo. Da Biden a Meloni fino a Sanchez e Gutierres delle Nazioni Unite. "Violenze come questa non hanno posto nella nostra nazione. Dobbiamo tutti condannare questo atto ripugnante e fare la nostra parte per garantire che non porti ad ulteriore violenza": così in una nota la vicepresidente americana Kamala Harris. "Io e" mio marito "Doug siamo sollevati dal fatto che" Donald Trump "non sia gravemente ferito. Preghiamo per lui, la sua famiglia e tutti coloro che sono rimasti feriti e colpiti da questa sparatoria insensata. Siamo grati ai servizi segreti degli Stati Uniti, ai primi soccorritori e alle autorità locali per la loro azione immediata", conclude la nota.