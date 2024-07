Kate Middleton e la malattia, "il gesto in tribuna con la mano": la grande paura

15 luglio 2024 a

La principessa del Galles Kate Middleton è tornata a farsi vedere in pubblico ed è apparsa a Wimbledon in occasione della finale di tennis maschile, accompagnata dalla figlia Charlotte e dalla sorella Pippa. Middleton si è presentata radiosa ed elegantissima come sempre, indossando un abito viola. Ma nonostante l'aspetto apparentemente sereno e cordiale della principessa britannica c'è già chi sospetta delle sue reali condizioni di salute. In particolare, secondo l'esperta di linguaggio del corpo, Judi James, come riportato da Leggo, Kate Middleton potrebbe non essere al massimo della forma. In particolare, a destare sospetto sarebbe il gesto della mano tra i capelli.

La donna si toccherebbe la folta chioma diverse volte. Per l'esperta si tratterebbe di azioni di auto rassicurazione. D'altronde, la principessa non si è quasi mai esposta alle sue condizioni. L'ultimo aggiornamento è arrivato il 14 giugno, tramite una nota di Kensington Palace. "Sto facendo buoni progressi, ma come saprà chiunque si sottoporrà alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti", ha detto Kate.

Kate Middleton a Wimbledon "sola e senza William": dov'è il principe

"Nei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi abbandonarti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio il tuo benessere". Kate Middleton ha anche aggiunto che il suo trattamento continuerà "ancora per qualche mese", spiegando: "Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare tempo personale alle cose che mi danno energia e positività, nonché iniziare a fare un piccolo lavoro da casa".

