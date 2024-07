Lara Trump, l'irresistibile ascesa della pupilla del tycoon: come ha spazzato via Melania e Ivanka

18 luglio 2024 a

a

a

Per Donald Trump, candidato repubblicano alla Casa Bianca, scende in campo la nuora Lara, moglie di Eric, terzogenito del tycoon. Intervenuta alla Convention di Milwaukee, ha subito ricordato a tutti i delegati presenti i momenti concitati dell’attentato di sabato 13 luglio al suocero, facendo scendere un profondo silenzio in platea: "La nostra famiglia ha subito minacce di morte, ma nulla prepara una nuora a un killer che cerca di uccidere una persona cara. Nulla prepara una madre a precipitarsi al telecomando, allontanando i bambini dal soggiorno, perché non vedano immagini del nonno che brucino poi la loro memoria, per tutta la vita".

Lara Trump dovrebbe aiutare il tycoon a conquistare i voti delle donne, molte delle quali negli Usa sono schierate con Joe Biden. Anche se il presidente dem, dopo il disastroso confronto tv con Trump, sembra aver perso terreno anche in quell'elettorato, soprattutto tra le afroamericane e le ispaniche, scontente per l'inflazione e la fragilità di Biden. La nuora del tycoon, 41 anni e laureata in giornalismo in North Carolina, sembra aver accettato con entusiasmo questa sfida. Dopo la laurea, ha studiato per diventare pasticcere a New York. Poi l'incontro con Eric Trump, da cui ha avuto due bambini; il lavoro in tv; la copresidenza del partito.

"Lara Trump", la "nuova Ivanka": la mossa di Donald, ecco dove vuole piazzarla

Con un certo calore, Lara Trump ha descritto il suocero come un uomo pieno di attenzioni per i figli, ma anche per generi e nuore, e capace di dedicare del tempo ai propri nipotini nonostante i mille impegni. Intanto, si notano due grandi assenti a Milwaukee: né Melania Trump, moglie dell’ex presidente, né la figlia del tycoon, Ivanka, parleranno alla Convention.