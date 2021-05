Donald Trump, la figlia Tiffany e la nuora Vanessa intrattenevano "relazioni pericolose" con gli 007 che dovevano proteggerle

15 maggio 2021 a

Troppa intimità e l'intelligence Usa è ora in difficoltà. Stando a quanto riportato dal Guardian, che a sua volta cita il nuovo libro della giornalista Carol Leonnig, due membri della famiglia dell'ex presidente statunitense Donald Trump si sarebbero "avvicinati in modo inappropriato e forse pericolosamente" agli agenti dei servizi segreti che li proteggevano. Si tratta di Vanessa Trump, la moglie del figlio maggiore dell'ex presidente, Donald Trump J, e della figlia Tiffany. Le voci dello "scandalo" sono tutte racchiuse nel libro, intitolato Zero Failures: The Rise and Fall of the Secret Service (Fallimenti zero: L'ascesa e caduta del servizio segreto) della giornalista del Washington Post, nonché vincitrice di un Pulitzer nel 2015. Qui si legge che Vanessa Trump ha iniziato a frequentare un agente dei servizi segreti e che la donna ha poi chiesto il divorzio nel marzo del 2018.

Non è andata tanto diversamente per la figlia dell'ex inquilino della Casa Bianca, che passava parecchio tempo con un agente a lei assegnato, anche se i due hanno più volte smentito qualsiasi insinuazione a livello amoroso. Agli agenti infatti è vietato avere relazioni personali con coloro che proteggono, per evitare che questi sentimenti possano influenzare il loro giudizio.

Secondo il libro della Leonnig l'uomo incaricato di stare accanto a Tiffany Trump sarebbe stato in un primo momento sospeso dal servizio per poi essere reintegrato, una volta accertata la correttezza del suo comportamento. Acqua passata sembrerebbe visto che ad oggi la figlia di Trump è fidanzata con l'erede miliardario e uomo d'affari Michael Boulos. Intanto per legge, all'ex presidente e alla moglie Melania spetta la scorta a vita, mentre per il loro figlio Barron la protezione finirà al compimento del sedicesimo anno. Prima di lasciare la Casa Bianca, però, Trump ha esteso di altri sei mesi la protezione su quattordici membri della sua famiglia. Tra questi Ivanka Trump, suo marito Jared Kushner e i loro tre figli. Così come Donald Trump Jr e i suoi cinque figli, Tiffany compresa, il figlio Eric e sua moglie Lara.

