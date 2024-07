Joe Biden, bomba del giornalista della Bbc: "La Casa Bianca ha insabbiato tutto"

23 luglio 2024 a

Justin Webb, noto presentatore della Bbc, ha accusato la Casa Bianca di aver insabbiato il declino mentale e fisico di Joe Biden. Secondo il giornalista, "non c'è dubbio" che il partito democratico abbia cercato di ingannare il popolo americano circa le condizioni di salute del presidente. "Sapevano che era in declino - ha dichiarato al Telegraph -, e anche altre persone che monitoravano la Casa Bianca sapevano che era in declino, ma tutti hanno deciso di non dirlo al popolo americano. Il problema per Kamala Harris - ha poi aggiunto - è che, ovviamente, lei era lì quando tutto questo stava accadendo, e la campagna di Trump la sta già etichettando, cercando di metterla nella posizione di essere una delle compagne di Joe Biden e una delle compagne del mito che lui era in grado di portare avanti".

Nonostante il problema sulle condizioni di salute di Biden sia diventato di dominio pubblico dopo il dibattito televisivo con Donald Trump, tra i dem la questione era nota già da diverso tempo. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, durante un incontro con i democratici del Congresso nell'ottobre 2021, l'allora presidente della Camera Nancy Pelosi ha dovuto tradurre ciò che il presidente stava cercando di dire ai legislatori dopo aver parlato "in modo sconnesso".

In merito a quell'episodio, il deputato democratico Dean Phillips ha poi affermato: "È stata la prima volta che ho visto persone così sconvolte da ciò che avevano visto". Nonostante queste preoccupazioni, la Casa Bianca ha sostenuto per anni che il presidente era in forma smagliante, e gli alleati democratici in politica e i media tradizionali hanno elogiato le sue capacità mentali. Le domande sulla sua forma fisica sono state derise come semplici teorie cospirative. Nonostante la decisione presa domenica di ritirarsi dalla campagna elettorale del 2024, Biden ha finora dichiarato che intende terminare il suo mandato, sollevando interrogativi sullo stato della leadership americana fino all'insediamento del prossimo presidente, previsto per gennaio.