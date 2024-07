Regno Unito, il generale Sir Roly Walker: "2027, prepararsi alla 3° guerra mondiale"

25 luglio 2024 a

Sarà che ne ha viste tante il nuovo capo dell'esercito britannico, il generale Sir Roly Walker che proprio nel corso del suo primo discorso pubblico a Londra durante una mini conferenza ospitata dal Rusi, ha dichiarato che il Regno Unito deve preparasi a una possibile Terza Guerra Mondiale. A spaventare l'ex leader delle forze speciali che è anche sopravvissuto a un attento dei Taliban in Afghanistan, sarebbe l'eventuale attacco da parte della Cina a Taiwan entro il 2027.

Per il Times le sue parole "sono le più serie da parte di un capo della Difesa negli ultimi anni". Secondo Walker, Londra deve prepararsi alla guerra perché c’è un “asse dello sconvolgimento”, composto da Russia, Cina, Corea del Nord e Iran, le cui connessioni sono sempre più strette.

Ma Walker ritiene anche che il Regno Unito possa ancora salvarsi poiché “ha tempo a sufficienza” per “ristabilire” una forza di terra credibile, al momento composta da soli 72mila soldati, soprattutto come “deterrenza” contro entità ostili, anche perché “non è detto che si arrivi a una guerra”. Il Regno Unito dovrà inoltre sfruttare tutte le sue “abilità di una democrazia liberale contro le debolezze delle economie rigide dei Paesi autocratici” per rendere il suo esercito “ben più letale” rispetto agli avversari. In particolare, per il generale, la Russia si riarmerà entro il 2027 grazie al sostegno di paesi come Iran, Cina e Corea del Nord e "continuerà a “volersi vendicare per come abbiamo sostenuto gli ucraini, comunque vada la guerra” dopo l’invasione di Mosca.