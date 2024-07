Alì, James Bond, la Regina? Altro che Parigi 2024: giochi di tutt'altra classe

28 luglio 2024 a

a

a

Ridateci la Regina Elisabetta per carità. Nel 2012 - nella cerimonia inaugurale dei XXX giochi olimpici - Buckingham Palace autorizza addirittura l’utilizzo dell’immagine. Elizabeth II finge di lanciarsi da un elicottero insieme a James Bond. Una stant women in sottana plissettata atterrò nello stadio londinese insieme al più fascinoso 007 del cinema.

Già solo il fatto di prestarsi ad una passeggiata a favore di telecamere con l’attore per i corridoi dorati di Buckingham Palace per offrire il sigillo reale ai giochi è un colpo di teatro in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra del 2012. Daniel Craig convince la regina a salire su un elicottero con lui, lasciando a palazzo i suoi due amati corgi, per lanciarsi (per finta) sull’Olympic Park. Il volo dei due paracadutisti è avvenuto davvero, ma al posto di Sua Maestà c’era uno stunt vestito esattamente come lei. La regia dei giochi fa il resto e la Recina, accompagnato dal principe consorte debuttano sul palco reale in perfetto sincrono. (...)