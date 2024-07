Australia, "sesso con le sue pecore": come hanno beccato questo agricoltore

29 luglio 2024 a

In amore, la solitudine può giocare brutti scherzi. Soprattutto se sei circondato da tanti animali da compagnia. È il caso di Shaun Wayne Taylor, un agricoltore di 49 anni che vive a Lowan, vicino a Bordertown in Australia. Stando a quando riportato dal The Messanger, l'australiano avrebbe ammesso di aver avuto rapporti sessuali con le pecore e gli altri animali presenti nella sua fattoria.

Il fatto risale all'8 settembre dello scorso anno. L'uomo, che ha commesso un reato, è stato arrestato lo scorso 22 dicembre e il prossimo ottobre è stata fissata la prima udienza del processo a suo carico. Nessuno si sarebbe mai accorto della sua perversione se non fosse che gli inquirenti, durante un’indagine di tutt’altro ambito, hanno ispezionato il suo computer e il cellulare, imbattendosi in foto e video osceni. Così hanno iniziato a indagare sul suo conto, raccogliendo prove inconfutabili.

Durante un’udienza in tribunale, come riferisce il Daily Mail, Taylor ha chiesto alla corte di allentare le condizioni della sua cauzione, permettendogli di tornare alla sua fattoria per “prendersi cura dei suoi animali“. Tuttavia, il magistrato Koula Kossiavelos ha negato la richiesta, esprimendo preoccupazioni sulla natura del reato e non ritenendo appropriato che Taylor potesse ritornare a gestire gli animali della sua fattoria. Piuttosto, ha suggerito invece che Taylor impieghi braccianti agricoli per la cura del bestiame.