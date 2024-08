Parigi 2024, Senna inquinata dopo due giorni di pioggia: salta l'allenamento di triathlon

03 agosto 2024 a

Peggiorano le condizioni della Senna a Parigi per via delle forti piogge degli ultimi due giorni. Proprio per questo motivo è stato annullato l'allenamento del triathlon nella prova che prevedeva di tuffarsi nel noto fiume parigino. Gli organizzatori delle Olimpiadi, in particolare, hanno fatto sapere che a causa "della forte pioggia delle ultime due notti, particolarmente intensa a Parigi, e del conseguente previsto peggioramento della qualità dell'acqua" della Senna, oggi si è deciso di annullare l'allenamento di triathlon per la prova di staffetta mista, in programma per lunedì 5 agosto. Pare che la qualità dell'acqua preoccupi anche i nuotatori che parteciperanno alla 10 chilometri in acque libere.

Si svolgeranno regolarmente invece gli allenamenti della corsa e del ciclismo, le altre due discipline del triathlon. Mercoledì scorso, il 31 luglio, erano andate in scena le prove individuali. In ogni caso, non è la prima volta che delle prove o delle gare vengono annullate per via dei livelli di inquinamento della Senna. Nei giorni scorsi quella maschile è stata posticipata di alcune ore sempre per la qualità del fiume, che non aveva ancora raggiunto la soglia di balneabilità.

Nonostante questo, gli organizzatori hanno detto di essere fiduciosi: "Continuiamo a contare sull'evoluzione dell'acqua della Senna, siamo fiduciosi per credere che la qualità dell'acqua migliori, le condizioni meteo sono buone per tutta la settimana, contiamo di poter organizzare in sicurezza le prove di triathlon staffetta mista e il fondo di nuoto", ha detto il presidente del Comitato organizzatore di Parigi 2024, Tony Estanguet. E ancora: "Siamo molto felici di vedere questa grande partecipazione alle competizioni femminili, sappiamo anche quanto i Giochi possano essere di ispirazione per i giovani ed è questa l'eredità che vogliamo lasciare. Non siamo arrivati ancora alla fine ma c'è un'energia positiva che ci sostiene".