Lavastoviglie, "perché non dovete mai lasciarla accesa di notte": l'avvertimento salvavita

10 agosto 2024 a

a

a

"Non lasciate mai la lavastoviglie accesa di notte": i rischi - come raccontato dalla tiktoker Simone - potrebbero essere tanti. La donna ha spiegato che nel suo caso c'è stato un cortocircuito che ha innescato un pericoloso incendio. Quando si è svegliata nel bel mezzo della notte ha notato subito che "l'intera casa era piena di fumo. Se non mi fossi svegliata non avremmo fatto in tempo a uscire".

Poi, mostrando i danni provocati dalle fiamme, ha aggiunto: "Questo è un segno per ricordarvi di non lasciare accesa la lavastoviglie durante la notte". Simone ha consigliato, quindi, di controllare i rilevatori di fumo, di assicurarsi che funzionino bene, perché potrebbero essere proprio quelli a fare la differenza in una situazione del genere. "La scorsa notte la nostra lavastoviglie ha avuto un malfunzionamento - ha detto la donna nel video pubblicato su TikTok - e ha causato un incendio. I rilevatori di fumo si sono attivati intorno all'una e 25 e già due minuti dopo, all'una e 27, la casa era piena di fumo".

"Perché non bisogna mai risciacquare il dentifricio": il consiglio dell'esperta | Video

"Se non mi fossi svegliata - ha continuato Simone - non avremmo fatto in tempo a uscire. Il fumo era troppo denso. Non abbiamo avuto modo di prendere nulla se non i nostri bambini prima di scappare. I rilevatori ci hanno salvato la vita". Infine, un suggerimento utile: "Non usate nessun tipo di apparecchio elettronico durante la notte, né l'asciugatrice, né la lavatrice o la lavastoviglie... nulla. Non ne vale la pena. Può succedere. Sono grata di essere ancora viva".