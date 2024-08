Londra, attacco con coltello in centro: ferite una donna e una bambina, chi hanno arrestato

12 agosto 2024 a

Violento attacco con il coltello nel centro di Londra: la polizia della capitale inglese ha fatto sapere su X di aver arrestato un uomo che ha accoltellato una donna di 34 anni e una bambina di 11 anni a Leicester Square, un'area della città quasi sempre affollata di turisti. Nessun'altra informazione è stata data invece sulle condizioni delle due vittime, trasportate in ospedale subito dopo l'attacco. "Attendiamo aggiornamenti sulle loro condizioni", ha aggiunto la polizia. In ogni caso, non si ritiene che ci siano altri sospetti a piede libero.

Come riferito da alcuni testimoni oculari, la donna e la bambina sono state soccorse dai commessi di un negozio in attesa dell'arrivo dei paramedici, che poi hanno trasportato entrambe in ospedale in ambulanza. L'uomo responsabile dell'accoltellamento, prima di essere arrestato dalle forze dell'ordine, è stato bloccato da un commesso di un negozio. Lo ha riferito alla Bbc il commesso stesso, Abdullah, 29enne che lavora a Twg Tea nella centralissima Leicester Square: "Nel momento in cui ho visto l'uomo col coltello, gli sono saltato addosso e gli ho preso la mano, l'ho messo per terra e calciato via il coltello".

Un portavoce del London Ambulance Service, invece, ha dichiarato di essere stato chiamato alle 11.36 (le 12.36 in Italia) dopo aver ricevuto una segnalazione su un accoltellamento a Leicester Square. Lo riporta Sky News Uk. "Abbiamo inviato i soccorsi sulla scena, tra cui un'ambulanza, un paramedico e un agente di risposta agli incidenti. Abbiamo anche inviato membri della nostra unità di risposta tattica - ha detto -. Abbiamo curato una bambina e un adulto sul posto e li abbiamo portati in un importante centro traumatologico". Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza dopo che due settimane dopo fa a Southport, a qualche chilometro da Liverpool, due bambini sono morti a causa di un accoltellamento.