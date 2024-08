Usa 2024, il ritorno di Donald Trump su X: "Rendete l'America di nuovo grande"

12 agosto 2024 a

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a scrivere un messaggio sulla piattaforma X per la prima dalla sua rimozione, avvenuta in seguito all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. "State meglio adesso rispetto a quando ero presidente? La nostra economia è in frantumi. Il nostro confine è stato cancellato. Siamo una nazione in declino. Rendi il sogno americano di nuovo ACCESSIBILE. Rendi l'America di nuovo SICURA. Rendi l'America di nuovo GRANDE!", scrive il candidato repubblicano sul suo account X, ripristinato nel novembre 2022 dopo che Elon Musk ha acquisito la società. Tuttavia finora, salvo qualche condivisione di contenuti, l'ex presidente si era astenuto dal pubblicare nuovi messaggi, prediligendo il social Truth, da lui stesso fondato.

Il ritorno di Trump su X avviene in vista di quella che Elon Musk ha definito una "conversazione in diretta" tra i due che sarà trasmessa domani sera (notte in Italia) sulla stessa piattaforma. L'evento, ha affermato il proprietario di X sul suo stesso social network, andrà in onda alle ore 20 locali (le due di notte in Italia) e sarà "senza copione e senza limiti di argomento, quindi dovrebbe essere molto divertente!". Prima della conversazione con Trump, Musk ha scritto che X sta conducendo "alcuni test di ridimensionamento del sistema" per gestire quello che si prevede sarà un volume elevato di partecipanti.

La conversazione sarà non solo un modo per l'ex presidente di raggiungere potenzialmente milioni di elettori direttamente, ma anche un'opportunità per X - una piattaforma che si basa molto sulla politica - di riscattarsi dopo alcune difficoltà. Dopo aver annullato il primo dibattito presidenziale ad agosto in seguito al ritiro di Joe Biden, Trump ha lanciato una sua controprogrammazione, apparendo in un'intervista registrata con l'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson, trasmessa su X. Il mese scorso, inoltre, lo stesso Biden ha dato la notizia del suo abbandono della campagna in una lettera pubblicata sulla piattaforma.