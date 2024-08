Ucraina, allerta per raid in tutto il Paese: la Russia vuole vendicare l'attacco di Kursk

13 agosto 2024 a

L'allerta antiaerea è scattata in queste ore nella regione russa di Kursk, teatro dell'offensiva oltreconfine delle forze ucraine. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass. "Pericolo di attacco di droni. State attenti. Le forze di difesa aerea sono pronte a respingere un possibile assalto", ha scritto il governatore ad interim Alexey Smirnov sul suo canale Telegram.



Intanto l'Ucraina rivendica il controllo di circa mille chilometri quadrati di territorio russo nella regione Kursk. "Continuiamo la nostra offensiva nel territorio della regione di Kursk - ha detto il capo delle Forze Armate ucraine, Oleksandr Syrsky, secondo quanto riporta Interfax Ukraine - Attualmente circa mille chilometri quadrati di territorio russo sono sotto il nostro controllo". Putin ha già fatto sapere che Mosca reagirà in tempi brevi: "L'Ucraina riceverà una degna risposta per la sua invasione del territorio russo e Mosca raggiungerà tutti gli obiettivi che si è posta". E secondo quanto riporta Ukrinform l'ultimo attacco russo nella regione di Chernihiv ha preso di mira siti di infrastrutturali civili. "Abbiamo assistito a diversi attacchi di droni nemici. Infrastrutture civili. Finora, nessuna vittima. I servizi competenti stanno eliminando le conseguenze", ha scritto Viacheslav Chaus, capo dell'amministrazione militare della regione. Infine, proprio in queste ore l’aeronautica militare di Kiev ha lanciato l’allarme subito dopo l’alba: “L’intero paese è sotto allerta per raid aerei russi”.