Usa, bomba sulle presidenziali: voci su Taylor Swift, forse giovedì...

Kamala Harris, in corsa per la Casa Bianca contro Donald Trump, spera nell'aiuto della popstar americana Taylor Swift, idolo dei più giovani ma non solo. In particolare, spererebbe di vederla alla convention di Chicago, quando verrà incoronata come candidata ufficiale dei dem per il voto in programma il 5 novembre. Alla kermesse, che si terrà allo United Center, ci saranno gli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton, il presidente in carica Joe Biden, l’ex segretario di stato Hillary Clinton e altri big.

Non solo politici, però. Sul palco si alterneranno anche le star di Hollywood, da John Legend a Uma Thurman. Il sogno però resta quello di una performance a sorpresa di Beyoncè o Taylor Swift. In realtà nessuna delle due ha confermato, ma fonti informate spiegano che lo slot libero tenuto nella serata conclusiva della kermesse, giovedì 22 agosto, servirebbe proprio ad ospitare una delle due dive.

Intanto, c'è il timore che la convention possa essere disturbata dalle proteste dei filo-palestinesi. In migliaia, infatti, sono attesi a manifestare contro le politiche dell’amministrazione Usa su Israele. Il rischio sarebbe legato soprattutto alla presenza di alcuni gruppi vicini ad Antifa, l’ala estremista della sinistra che già nel 2020 ha provocato non pochi disordini nel Paese. A settembre, invece, ci sarà il tanto atteso dibattito tv tra Trump e Harris.