Tesla, la foto virale con le auto abbandonate: ecco la verità, non è come sembra

Roberto Tortora 23 agosto 2024 a

a

a

Che ci fanno decine, anzi centinaia di nuovissime auto Tesla, con i sedili ancora avvolti nel cellophane, abbandonate in un campo in colto nei pressi di Tampa, in Florida? Non è l’inizio né di una barzelletta né di un thriller psicologico, bensì un’immagine apparsa su Reddit che, per molti haters del web, rappresenta il fallimento della riconversione green del mercato automobilistico. L’utente LSDBunnos scrive: “Centinaia di Tesla. Model 3 del 2024 e alcune Model 3 e Y del 22 e 23. La maggior parte ha una data di produzione di aprile 2024 e ha ruote con pacchetto non standard, interni di colori misti, maniglie miste argento e nero. Nessun modello ad alte prestazioni da quello che ho visto”.

Cos’è in realtà? Eccesso di produzione? Difetti di fabbricazione? Una strategia di marketing occulta? La prima ipotesi, forse la più ovvia, è che Tesla stia affrontando un problema di eccesso di produzione. Se così fosse, però, perché lasciare le auto allo stato brado, invece di stoccarle in un magazzino adeguato? C’è anche chi ipotizza che quelle auto facciano parte di una partita di Model 3 con difetti di fabbricazione o, addirittura, di problemi logistici che ne impedirebbero la consegna ai clienti. E se fosse, invece, un’altra strategia di marketing di quel volpone di Elon Musk?

Non senza rischio, però, di danni alle auto e non sarebbe un bel richiamo d’immagine. Secondo il sito specializzato “Supercar Blondie”, quelle auto sarebbero ‘parcheggiate’ in un’area definita ‘di sfogo’ da un concessionario Tesla della zona, per mancanza di spazio. Non il massimo, visto il sole, l’umidità e la fauna selvatica dei prati che potrebbero danneggiare le vetture. Il proprietario del concessionario assicura che tutte le auto, prima della consegna, affrontano un ultimo check e vengono adeguatamente lavate, ma resta il fatto che un cliente, vedendo quelle immagini, potrebbe non essere invogliato ad acquistare.