I cattolici spingono gli Usa verso Trump

25 agosto 2024

Alcuni giorni fa, sul New York Times, è intervenuto Matthew Schmitz, direttore della rivista online Compact. Il suo articolo aveva questo titolo: «I convertiti cattolici come JD Vance stanno rimodellando la politica repubblicana». Secondo l’autore «il cattolicesimo mantiene una sorprendente risonanza nella vita americana, soprattutto in certi circoli d'élite.