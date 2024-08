Charlie Hebdo, la vignetta scatena la bufera: "Offende la Madonna"

28 agosto 2024 a

Ancora polemiche aspre per una vignetta choc che ha fatto in pochissimi giorni il giro dei social. Due associazioni cattoliche, Marie de Nazareth e La petite Voie, hanno presentato una denuncia al tribunale di Parigi contro il settimanale satirico Charlie Hebdo, accusato di "provocazione e incitamento all’odio religioso". La rivista è finita sotto accusa dopo la pubblicazione, il 16 agosto, di una caricatura della Vergine Maria dipinta con i sintomi del vaiolo delle scimmie e insultata pesantemente.

La denuncia è stata presentata contro il vignettista Pierrick Juin e contro Riss, direttore editoriale di Charlie Hebdo. Anche la Tribune Chrétien aveva denunciato la vignetta parlando di "incitamento gratuito all’odio verso i cattolici di Francia" e lanciato una petizione per ottenere il ritiro della caricatura ritenuta "insultante, provocatoria, incitante esplicitamente all’odio verso la comunità cattolica".

La petizione ha raccolto quasi 25mila firme. La caricatura è stata fortemente denunciata anche da alcuni religiosi, in particolare dal vescovo di Bayonne Marc Aillet, che aveva scritto su X che "la libertà di espressione non può giustificare una caricatura così abietta". Insomma, il caso a quanto pare non è affatto chiuso. E la polemica sta facendo parecchio discutere in Francia, proprio mentre i social divampano anche per le beghe politche che riguardano la formazione del nuovo governo.