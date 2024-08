Russia, tempesta di droni: "Anche il parco giochi", Putin punta a Kiev

29 agosto 2024 a

Kiev è da più di due ore in allerta aerea dopo l'attacco russo avvenuto questa notte intorno alle 4:21 (le 3:21 in Italia). L'Aeronautica militare ucraina ha fatto sapere che nella notte le forze russe hanno lanciato droni kamikaze su diverse regioni del Paese. Ma non solo, Oltre alla città di Kiev sono state prese di mira la stessa regione della capitale, la regione di Sumy (nord-est), la regione di Mykolaiv (sud), la regione di Kharkiv (est), quella di Dnipropetrovsk (est) e quelle di Chernihiv (nord), Poltava (centro-est), Cherkasy (centro) e Vinnytsia (sud).

In particolare, nel quartiere Dnipro di Kiev è stata segnalata la caduta di detriti di un drone su edifici residenziali. A riportarlo su Telegram è stata l'amministrazione militare della città, specificando però che non si registrano danni o vittime.

A dare conferma dell'attacco è stato anche il sindaco di Kiev, Vitaliy Klychko, che sempre su Telegram ha spiegato che i detriti di un drone abbattuto nella notte sono caduti in un parco giochi in una zona residenziale del quartiere Dnipro. I detriti avrebbero danneggiato anche le finestre di un appartamento al sesto piano di un condominio nel quartiere di Holosiiv. per ora anche in questo caso non si hanno notizie di feriti.