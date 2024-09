Ucraina, mezzi d'attacco bielorussi ammassati al confine: spunta la lettera "V", cosa significa

01 settembre 2024 a

Le forze armate della Bielorussia stanno trasferendo un gran numero di truppe e mezzi corazzati lungo il confine con l’Ucraina. Lo riferisce il canale YouTube "Svtv", fondato da Mikhail Svetov, attivista del Partito libertario russo, emigrato in Brasile nel 2022. Carri armati e blindati portano il segno identificativo "B" (lettera "V", in cirillico). Una settimana fa, il ministero degli Esteri ucraino aveva invitato la Bielorussia a ritirare le truppe dal confine e a "non commettere tragici errori sotto le pressioni di Mosca". Secondo l’intelligence ucraina, la Bielorussia, con il pretesto di esercitazioni, ha già concentrato lungo la frontiera uomini (compresi ex mercenari della compagnia "Wagner"), mezzi, artiglieria, lanciarazzi multipli e sistemi di difesa antiaerea.Intanto un autobus carico di turisti partiti da Poltava, capoluogo regionale di 285 mila abitanti situato nell’Ucraina orientale, è rimasto senza autista e gli occupanti sono stati abbandonati a se stessi.

L’uomo, infatti, è stato arruolato forzatamente durante una sosta a Yaremche, cittadina della regione di Ivano-Frankivsk, l’angolo sud-occidentale del Paese che confina con Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania. A riferirlo è il quotidiano online "Suspilne", appartenente alla Compagnia nazionale radiotelevisiva di Stato ucraina. L’autista si è fermato vicino ad una stazione di servizio, quando una pattuglia della polizia è giunta sul posto, insieme ai militari del Centro distrettuale di arruolamento. Questi ultimi hanno caricato sul proprio furgone l’autista e l’hanno portato via, con tanto di documenti di circolazione, chiavi dell’autobus e soldi per il carburante, abbandonando i passeggeri in strada.