Sbatte la testa di una neonata sullo spigolo metallico dell'ascensore: un video incastra l'orco

Due fratture craniche e una emorragia cerebrale. Il corpicino di una piccola bimba indifesa è stato martoriato dalla persona che avrebbe dovuto occuparsi di lei: il suo babysitter. Secondo quanto raccontato da Ksl, questa storia che state per leggere ha letteralmente sconvolto gli Stati Uniti. Un ragazzo di 28 anni, Zachary Walton è stato infatti arrestato per aver sbattuto più volte e violentemente la testa di una neonata sullo spigolo metallico dell'ascensore.

La piccolina di soli 4 mesi adesso sta combattendo tra la vita e la morte. L'uomo era in casa con la bimba mentre la madre era impegnata a lavoro. A quanto pare avrebbe perso la testa perché la bambina piangeva. Ad incastrare l'uomo ci sarebbero diversi video registrati dalle telecamere di sorveglianza. Un orrore indicibile. Dopo qualche minuto dall'inspiegabile aggressione, l'uomo avrebbe chiamato la madre della bambina e il 911 per i soccorsi. In questo momento le possibilità che la bambina possa farcela, secondo il personale saniatrio, sono davvero basse. L'emorragia cerebrale è ancora importante e dunque si attendono le prossime ore per avere un quadro più chiaro. Intanto l'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.