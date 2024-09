Matrimonio, lite fra sposi: testimone travolta e uccisa col suv. Le nozze finiscono in disgrazia

09 settembre 2024 a

È finito in disgrazia il matrimonio tra il 22enne James Shirah di Fint e la moglie di 21 anni Savahna Collier accusati di aver investito con un suv uno dei loro testimoni di nozze, la 29enne Terry Taylor Jr.

La donna è morta in un ospedale locale a causa delle gravi ferite riportate in diverse parti del copro. I fatti si sono svolti in Michigan, negli Stati Uniti e risalgono allo scorso 30 agosto. La tragedia si sarebbe consumata a causa di una lite tra la testimone e gli sposi. Al momento però non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto la coppia a compiere un tale gesto. L'uomo è stato incriminato per omicidio di secondo grado, mentre la sposa è stata arrestata per essere complice di un crimine.

"Dopo il matrimonio, è stato coinvolto in una lite e poi è stato investito dal Suv che viaggiava a velocità elevata ed era guidato dallo sposo", ha affermato la polizia locale. La coppia di neo sposini aveva celebrato il matrimonio in una pizzeria locale prima di dirigersi verso una casa dove i festeggiamenti nuziali sono continuati, ha riferito la Cbs. La coppia di sposi si è data alla fuga, denunciando l'accaduto solo il giorno dopo.