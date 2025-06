Sassari, rissa con la suocera: sposo arrestato all'altare

Se un matrimonio finisce in disgrazia vera. Il tutto per l'odio reciproco tra genero e suocera. In questo caso, però, le tensioni familiari hanno avuto conseguenze estreme. Siamo a Sassari, dove un violento litigio tra il futuro sposo e la madre della sua compagna ha comportato la cancellazione del matrimonio, che avrebbe dovuto celebrarsi ad Alghero, nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale.

La vicenda viene riportata dall'Unione Sarda, che spiega come ogni dettaglio delle nozze era già stato pianificato: il catering era stato organizzato, la musica scelta e gli invitati pronti a prendere parte alla festa. Ma la "rissa" ha fatto saltare tutto all’ultimo momento, impedendo alla coppia di pronunciare il tanto atteso "sì".