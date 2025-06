Cifre, segreti, e "intoppi" delle nozze Bezos-Sanchez

Inoltre su richiesta specifica di Mr. Amazon il matrimonio sta seguendo linee guida precise, «minimizzare l’impatto dell’evento perla città, il rispetto per i suoi residenti e le sue istituzioni, e l’impiego preminente di maestranze locali nella creazione degli eventi», e precedute dalle dichiarazioni del sindaco di Venezia Brugnaro e dal governatore del Veneto Zaia che si sono detti fieri che la città sia stata scelta per un matrimonio così da prima pagina e volano di una promozione altrimenti impossibile. Lanza e Baucina è la società di organizzazione di eventi, fondata dal principe Antonio Licata e dai cugini, i conti Riccardo e Aleramo Lanza nel 2002 con base a Londra, che ha curato alcuni dei ricevimenti più importanti al mondo, garantendo sempre la privacy totale ai suoi clienti e che, se possibile, sono più inaccessibili di loro. Il sito non parla, non dice nulla, su uno schermo nero c’è solo la possibilità di contattare l’agenzia per email.

Comincia in salita la settimana di festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sanchez previsto tra il 26 e il 28 giugno a Venezia. L’incerto scenario internazionale, dopo l’intervento militare americano per neutralizzare le centrali nucleari in Iran, mette perfino in dubbio l’opportunità di confermare celebrazioni extra large per il terzo uomo più ricco del pianeta e così vicino alla Casa Bianca. Inizialmente erano state le manifestazioni del comitato “no space for Bezos” a guadagnarsi i titoli dei giornali e fare il giro del mondo per segnalare un percorso a ostacoli sulla via del sì, costringendo addirittura l’esclusiva quanto riservata società Lanza e Baucina, i wedding planner che hanno in mano l’organizzazione dell’evento, a intervenire con un comunicato per chiarire che «Bezos si è detto onorato fin dall’inizio di poter sostenere Venezia».

"Non abbiamo niente contro i matrimoni, non siamo degli squilibrati! Ma non ci piace l’arroganza di questo mi...

A Venezia negli ultimi anni c’è la loro firma sui matrimoni più prestigiosi, come quello di Vinita Agarwal, la figlia di uno degli uomini più ricchi d’India ed erede di un impero minerario nel 2011, quello di George e Amal Clooney nel 2014 e più recentemente le nozze Arnault, e quelle di Chloé Stroll, figlia del proprietario della scuderia di F1 Aston Martin, dove corre il fratello Lance. Matrimoni che hanno riunito a Venezia il meglio del meglio al mondo, tanto prestigiosi quanto costosi.

Per le nozze Bezos si parla di cifre tra i 10 e i 30 milioni di dollari, di pezzi di Venezia affittati in esclusiva, di 200 ospiti in arrivo, di sei alberghi 5 stelle presidiati, di 50 motoscafi a disposizione per tre giorni, di nove grandi yacht ormeggiati in Laguna. A cominciare da quello di Bezos, che in realtà sono due yacht in uno.ll Koru sarà il centro delle operazioni matrimoniali. 125 metri di lunghezza, tre alberi, 500 milioni di dollari di valore, è la barca a vela più grande del mondo.

Una reggia galleggiante quartier generale del tycoon che da giorni sta compiendo una lenta risalita dell’Adriatico, affiancata dall’inseparabile Abeona, uno yacht d’appoggio di 65 metri con pista di atterraggio per l’elicottero e base logistica dell’equipaggio. Ma i si dice sono più delle certezze. Venerdì la Sanchez ha postato su Instagram una foto di un tramonto sul mare. Potrebbe già essere a bordo del Koru, o in fase di avvicinamento, come la barca. Quel che è certo è che per metà settimana a Venezia saranno tutti ai loro posti pronti a celebrare il matrimonio ognuno a modo suo: chi partecipa, chi organizza, chi guarda, chi protesta e chi lo racconta. Per la Sanchez si dice siano previsti decine di cambi d’abito, che sottolineeranno, come piace a lei, ma anche a lui, la sua figura bombastica e che la fortuna l’assista per il caldo!

Lauren e Jeff sono stati coraggiosi ad aver scelto Venezia per sposarsi a fine giugno sfidando il comitato “no space for Bezos” e soprattutto il clima della Laguna. Nei giorni dei festeggiamenti sono previsti 33 gradi con punte dell’86% di umidità. Auguri! Ma per chi ha scelto 10 minuti di brivido nello spazio che sarà mai un quarto d’ora di caldo da sopportare durante la cerimonia? A fine aprile Lauren Sanchez e quattro amiche -celebrity hanno partecipato a una missione tutta femminile a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin, di proprietà del fidanzato.

Poi c’è stato un calendario fitto di impegni: le prove per gli abiti da sposa a Milano, l’addio al nubilato di lei a Parigi e di lui a Barcellona, dopo di che la coppia si è ritrovata per un weekend insieme tra il Gp di F1 a Montecarlo e le lasagne al pesto di Puny a Portofino. Insieme dal 2019, sia Bezos che la Sanchez sono al secondo matrimonio. Ex coniugi, figli e scandali non hanno fatto deflettere i due innamorati dal vivere la loro storia. Lauren e Jeff sono entrambi nati ad Albuquerque, New Mexico, nello stesso ospedale, a sei anni di distanza. Tutti e due provengono da una borghesia medio -bassa, peggio lui di lei, ma dotati di grandi passioni e ambizioni. Di grandi sogni. Jeff, fissato con la tecnologia, Lauren, concentrata su se stessa. Scartata al provino di hostess per la Southwest Airlines perché considerata troppo in carne rispetto allo standard, ha dirottato le sue ambizioni sul giornalismo tv. «Un giorno avrò successo».

Detto, fatto. “Quell’aereo volevo pilotarlo fin da allora, non fare l’assistente di volo”, rivelerà la Sanchez alla vigilia di diventare la signora Bezos. L’essere così volitiva ha conquisto il terzo uomo più ricco del mondo, mandando in frantumi due matrimoni. Quello di Jeff con MacKenzie proseguiva nella più totale anonimità da 20 anni quando incontrò Wendy Lauren Sanchez. Nessuno la chiama più Wendy tranne lui e lei ha fatto di un grigio miliardario un uomo da copertina per la sua esagerazione in tutto, che per Jeff si è trasformata in joie de vivre. Alla luce di una storia così unica sembrano fuori luogo le proteste dei comitati del no. Qualcuno è già atterrato in Italia. La figlia del presidente Trump, attesa a Modena, è tra gli invitati più illustri. Ivanka, sposata Kushner è vicina di casa dei Bezos a Creek Island, a Miami e si dice sia stato suo il merito di aver avvicinato due entità ostili, il padre e il proprietario di Amazon.