Donald Trump? Un esercito di gattini contro Kamala Harris: il fenomeno è clamoroso

13 settembre 2024 a

a

a

La masterclass di Donald Trump. Ribaltare un'arma di propaganda dei democratici in una valanga social a proprio favore. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca alle elezioni del prossimo novembre, nonché ex presidente degli Stati Uniti, nel dibattito televisivo contro Kamala Harris ha scatenato un putiferio quando ha spiegato che in Ohio gli immigrati mangiano cani, gatti e altri animali domestici.

Una accusa ripetuta anche dal suo candidato vice JD Vance e da altri funzionari repubblicani riguardo agli immigrati haitiani, con Elon Musk che su X ha condiviso le confessioni di una immigrata dall'isola caraibica, secondo cui i suoi connazionali si ciberebbero dei felini nel corso di tradizionali riti voodoo.

The Cats in Ohio are getting

Battle Ready pic.twitter.com/kB13M0n8ZE — Cyndexia America Truther (@TrutherAmerica) September 12, 2024

Nel corso del dibattito, la vicepresidente in carica e candidata democratica Kamala è esplosa in una risata sorpresa ascoltando le parole di Trump e girandosi platealmente dalla sua parte, del tipo 'sentiamo cosa sta dicendo stavolta'. Sui social, in tempo reale, si è scatenata la tempesta di meme, tweet e post su Instagram, compreso il messaggio (attesissimo ) della popstar Taylor Swift, che ha condiviso una sua foto senza commento in compagnia di un gatto, come endorsement nei confronti del Partito democratico e di Kamala.

THEY MADE A SONG!!! pic.twitter.com/r76tVP7jIJ — il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) September 12, 2024

Tra ironie e sfottò anche attraverso l'intelligenza artificiale, ecco il colpo di genio di Trump che sul suo profilo Instagram ufficiale condivide sue foto (elaborate) in cui abbraccia cani, gatti e oche, per rassicurarle e proteggerle. E molti commentano, ridendo: "Voterò Trump, ma cosa diavolo sta succedendo?". In un altro post di Trump, destinato a diventare virale, un tenero gattino denuncia: "Kamala hates me", Kamala mi odia.

THEY MADE A SONG!!! pic.twitter.com/r76tVP7jIJ — il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) September 12, 2024

E giù altri meme virali con gattini in tenuta militare anti-sommossa "pronti a dare battaglia" agli immigrati in Ohio. Già, sui social (e non solo) sarà una lunghissima campagna elettorale.