Russia, il piano per stroncare l'Ucraina: "Monitoraggio continuo", come e dove colpiranno tra pochi giorni

La Russia sta pianificando attacchi contro le infrastrutture nucleari ucraine con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha. Mosca starebbe prendendo di mira in particolare le reti di distribuzione delle centrali nucleari e le sottostazioni di trasmissione: si tratta di strutture "essenziali per la sicurezza e il buon funzionamento dell'approvvigionamento di energia nucleare", ha insistito il ministro ucraino in un post su X.

Sybiha ha invitato l'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, a istituire una missione di monitoraggio permanente presso i siti nucleari ucraini. Kiev non ha fornito ulteriori dettagli sulle ragioni per cui ritiene che si stiano preparando questi attacchi.

Mosca, da parte sua, è rimasta in silenzio. Dall'inizio della guerra, la Russia ha costantemente preso di mira la rete elettrica ucraina, danneggiando o distruggendo la maggior parte delle centrali termiche del Paese. Diverse dighe sono già state prese di mira, ma anche durante la battaglia per il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, all'inizio del marzo 2022, nessun attacco è mai stato diretto alle infrastrutture nucleari.

Invece, entrambe le parti si sono accusate di aver bombardato l'area intorno alla centrale, il che ha portato a diverse interruzioni di corrente e al rischio di un blackout che avrebbe causato un incidente nucleare. Gli ucraini temono un inverno particolarmente difficile, visto che il Paese ha perso più di due terzi della sua capacità di produzione di energia elettrica, secondo un rapporto dell'Aiea.

A questo si aggiungono le difficoltà che le forze di Kiev stanno incontrando a est, in particolare nel Donbass, dove i russi stanno avanzando verso Pokrovsk, importante hub logistico. Per riprendere il controllo della situazione militare, l'Ucraina chiede da tempo agli alleati occidentali l'autorizzazione a utilizzare armi a lungo raggio per colpire obiettivi militari in profondità nel territorio russo.