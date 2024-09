Meghan Markle, mezz'ora di delirio e insulti: "Come ha brutalizzato il fiorista"

27 settembre 2024 a

"Un diavolo psicotico". Le classiche gole profonde dei tabloid britannici inquadrano così Meghan Markle, regalando un ritratto non autorizzato della consorte del principe (anzi, ex) Harry decisamente a tinte fosche.

La duchessa di Sussex, ex attrice di Suits, sarebbe un "diavolo" che, come capo, ha "momenti psicotici". Parola di ex dipendenti che hanno lavorato per la duchessa e che, con le loro dichiarazioni rilasciate al al Daily Beast, fanno da contraltare agli impiegati che invece, su Us Weekly, hanno definito la moglie del principe Harry il miglior capo di sempre, pronta a regalare ai suoi dipendenti mazzi di fiori appena tagliati e uova fresche, facendoli sentire coccolati.

Un impiegato che aveva lavorato precedentemente per Meghan e il principe Harry a palazzo ha detto al Daily Beast: "Ci sono stati molti reali difficili nel corso degli anni, e penso che dopo il malumore della Megxit (quando Harry e Meghan hanno lasciato la famiglia reale per trasferirsi a Montecito, in California, rischiando seriamente di mandare gambe all'aria la reputazione dei Windsor a suon di interviste esclusive e vagonate di fango su Re Carlo, Camilla e i cognati William e Kate Middleton, ndr), i brutti momenti di Meghan siano stati amplificati, distorti e ingigantiti... Ho visto persone che venivano massacrate di persona e al telefono".

Ex membri del team di Meghan hanno raccontato anche a Hollywood Reporter che la duchessa era una "dittatrice con i tacchi alti" che riduceva "uomini adulti alle lacrime". Non proprio l'immagine di una datrice di lavoro da incorniciare.