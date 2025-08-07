Meghan Markle umiliata nel giorno del compleanno: cos'è successo

Un compleanno da dimenticare per Meghan Markle. Nel giorno in cui ha compiuto 44 anni, la duchessa di Sussex nonché moglie del principe Harry è stata snobbata non solo dalla famiglia reale, con cui i rapporti sono tesi ormai da tempo, ma anche dai suoi amici di Hollywood. Prima di sposare il secondogenito di Lady D, Meghan era un'attrice. In passato invece non mancavano gli auguri da parte di diverse celebrità del cinema.

Secondo l'Express, Meghan è stata anche accusata di essersi fatta gli auguri da sola utilizzando la pagina Instagram del suo brand di lifestyle "As Ever". "Celebrando la donna dietro tutto questo. Mette il cuore, la visione e il tocco magico in ogni dettaglio, e oggi brindiamo a lei! Buon compleanno alla nostra fondatrice Meghan", si legge nel post. Un tono, questo, che ha fatto insospettire i fan: "Nessuno dovrebbe sorprendersi che Meghan si sia elogiata e si sia augurata buon compleanno da sola", ha scritto un utente. Un altro invece: "Mette il cuore in ogni dettaglio... Ragazza, l'hai messo nella tua stessa tastiera".