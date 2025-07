Harry e Meghan, Netflix non rinnova il contratto: duchi nei guai?

Di oltre 115 milioni di euro il valore del contratto firmato da Harry e Meghan Markle con Netflix subito dopo l'uscita dalla Royal Family, nel 2020. In base a quel contratto, i duchi di Sussex avrebbero dovuto garantire la produzione di documentari e progetti esclusivi per la piattaforma di streaming. Oggi, però, a quattro anni di distanza, è già tutto finito. Secondo il Sun, Netflix avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a settembre 2025. A livello ufficiale, però, non c'è ancora stata nessuna dichiarazione. Alcuni rumor, però, dicono che da Netflix "hanno già ottenuto tutto ciò che potevano dai Sussex".

Dietro la fine dell’accordo non ci sarebbe nessuna lite ma i numeri. Se la docu-serie Harry & Meghan aveva fatto il botto nel 2022 raccontando la rottura dei duchi con la Royal Family, in un secondo momento l’interesse del pubblico nei confronti della coppia è crollato. Lo hanno dimostrato gli andamenti degli esperimenti successivi: Polo, la docu-serie del principe Harry dedicata al suo sport del cuore, ha raccolto solo 500mila visualizzazioni in sei mesi; mentre With Love, Meghan, lo show con cui l'ex attrice americana ha lanciato il suo marchio è stato visto da 5,3 milioni di spettatori, piazzandosi solo al 383esimo posto nel catalogo Netflix.