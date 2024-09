L'annuncio dell'Idf sui social:"Eliminato", chi hanno fatto fuori. Voci su Nasrallah: "Irraggiungibile"

28 settembre 2024 a

Sebbene non ci siano dichiarazioni ufficiali da parte di Hezbollah, una fonte vicina al gruppo terroristico libanese ha riferito che il leader del gruppo armato libanese, Hassan Nasrallah, non è raggiungibile dopo gli attacchi israeliani alla periferia sud di Beirut di ieri sera: lo riporta l'agenzia di stampa Reuters. Da parte sua. Intanto l'esercito israeliano ha emesso un altro ordine di evacuazione per i residenti dei quartieri di Al-Barajneh e Al-Hadath, invitandoli a lasciare luoghi specifici indicati sulle mappe nella zona meridionale di Dahiyeh a Beirut.



"Se siete presenti vicino a strutture di Hezbollah, per la sicurezza vostra e dei vostri cari siete obbligati a evacuare immediatamente gli edifici e ad allontanarvi da essi per una distanza non inferiore a 500 metri", ha dichiarato il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano Avichay Adraee. L'Aeronautica militare israeliana sta "conducendo attacchi contro obiettivi terroristici strategici appartenenti a Hezbollah nell'area di Beirut": lo afferma l'esercito (Idf) su Telegram.



"Tra gli obiettivi colpiti ci sono impianti di produzione di armi, edifici utilizzati per immagazzinare armi avanzate e centri di comando chiave dell'organizzazione terroristica". Inoltre l'Idf ha reso noto di avere "eliminato il comandante dell'unità missilistica di Hezbollah nel sud del Libano". Si tratta del "terrorista Muhammad Ali Ismail", si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. Nell'operazione è stato ucciso anche il suo vice, "il terrorista Hussein Ahmad Ismail. Altri comandanti e operatori di Hezbollah sono stati eliminati insieme a loro".

