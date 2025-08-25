Gaza, ucciso un fotoreporter Reuters: l'Idf avvia un'indagine

Tra le vittime dell'ultimo raid dell'esercito israeliano sull'ospedale Nasser di Khan Yunis, a Gaza, ci sono anche quattro giornalisti, come fatto sapere da Hamas, tra cui un fotografo dell'agenzia di stampa Reuters e un reporter dell'emittente statunitense NBC. Il fotoreporter della Reuters, stando a quanto riferito da Al Jazeera, era Hossam al-Masri. Le altre due vittime erano il fotoreporter della stessa Al Jazeera. Mohammed Salam, e Mariam Abu Dagga, un giornalista che collaborava con diversi media, tra cui l'Independent Arabic e l'Associated Press. Secondo Ap, tra le vittime ci sarebbe anche il fotografo Hatem Khaled. Mentre Reuters, citando i funzionari sanitari, sostiene sia rimasto vittima anche il giornalista Moaz Abu Taha.

Secondo quanto raccontato da Reuters, il cameraman ucciso nell'attacco all'ospedale stava trasmettendo in diretta le immagini del primo attacco quando è stato colpito. Di conseguenza, le immagini si sono improvvisamente fermate. La Reuters ha condiviso anche una foto dell'equipaggiamento del cameramen rimasto ucciso durante il raid israeliano.