Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra: "Forte e credibile"

lunedì 25 agosto 2025
Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra: "Forte e credibile"

1' di lettura

Alessandro Tomasi è il candidato Presidente della Regione Toscana per il centrodestra: lo afferma una nota dopo la riunione odierna dei vertici regionali dei partiti della coalizione per le Regionali.

"La coalizione, composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, ha indicato in maniera unanime e convinta il nome di Alessandro Tomasi come candidato alla presidenza della Regione Toscana - si legge - Alla riunione, che ha sancito la sintesi di un lavoro proficuo avviato da tempo, hanno preso parte il vicecoordinatore regionale di FdI e deputato Francesco Michelotti, il sottosegretario Patrizio La Pietra, il coordinatore della Lega Luca Baroncini, l'eurodeputato Roberto Vannacci, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e il deputato di Noi Moderati Alessandro Colucci col suo vice Luca Briziarelli".

Tomasi, il candidato che sfida il Pd: ecco la carta di Meloni e Salvini

Si aspetta un vertice dei leader del centrodestra per chiudere, definitivamente, il puzzle delle candidature per le elez...

Il centrodestra, si legge ancora nella nota, "si presenta come un'alternativa forte e credibile, pronto a governare la Toscana con la stessa efficacia e buon senso che già dimostra in tanti capoluoghi e città importanti della regione, dove i nostri amministratori sono apprezzati e riconfermati. Siamo una coalizione che ha lavorato con profitto, dimostrando di saper costruire e non solo protestare" e "di fronte al caos di un centrosinistra diviso e aggrappato a fragili accordi di potere con il M5s, il centrodestra risponde con compattezza, coesione e una visione chiara per il futuro". Ora manca solo la 'bollinatura' dei leader nazionali.

Pd e M5s, nelle regioni stanno tornando le follie grilline

Aiuto, il grillismo sta provando a tornare. Giuseppe Conte, dopo aver mandato in pensione Beppe Grillo, ne copia il pegg...

Aiuto Pd e M5s, nelle regioni stanno tornando le follie grilline

In Toscana Tomasi, il candidato che sfida il Pd: ecco la carta di Meloni e Salvini

Voto online Eugenio Giani, il M5s cede al Pd: è lui il candidato in Toscana

tagalesandro tomasitoscana

Aiuto Pd e M5s, nelle regioni stanno tornando le follie grilline

In Toscana Tomasi, il candidato che sfida il Pd: ecco la carta di Meloni e Salvini

Voto online Eugenio Giani, il M5s cede al Pd: è lui il candidato in Toscana

ti potrebbero interessare

785x499

Pd e M5s, nelle regioni stanno tornando le follie grilline

Pietro Senaldi
512x320

Tomasi, il candidato che sfida il Pd: ecco la carta di Meloni e Salvini

Elisa Calessi
3072x2119

Eugenio Giani, il M5s cede al Pd: è lui il candidato in Toscana

1400x933

Il generale Vannacci guida la campagna in Toscana