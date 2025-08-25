Sicuri che due Stati siano meglio di uno?

La soluzione a due stati sta morendo perché Israele non ci crede più. Infatti solo Israele ci ha veramente creduto nel corso della storia del conflitto col mondo arabo. Inizialmente perché il nuovo Paese aveva fiducia nell’Onu e nel riconoscimento della controparte vedeva la via per ottenere il proprio riconoscimento. Poi sul finire del XX secolo, quando si comincia a capire che qualcosa non quadra, che è insomma strano che gli arabi sbandierino la richiesta di uno Stato tutto per loro ma poi non facciano nulla di concreto per realizzarlo, l’idea dei Due Stati invece che scomparire trova una nuova declinazione. In quel momento infatti gli studi di Sergio Della Pergola portano all’attenzione della classe politica di Gerusalemme il problema demografico. Israele comincia a temere che l’elemento arabo interno divenga prima o poi maggioritario e i governi iniziano a restringere il territorio del Paese. È in questa ottica che Sharon ordina l’evacuazione di Gaza. Lo scopo è avere uno Stato di Israele più piccolo ma più compatto etnicamente e quindi più sicuro.

Vent’anni dopo le cose sono di nuovo mutate e a cambiare le carte in tavola stavolta sono gli haredim, gli ebrei ortodossi che per decenni avevano guardato con sospetto ovvero aperta ostilità al progetto laico del sionismo. Essi cominciano invece a insediarsi in Cisgiordania. Ed essi figliano, se non come conigli, almeno come palestinesi e tra gli israeliani i timori di venire sopraffatti numericamente dagli arabi è un po’ diminuito. Da qui discende anche il continuo corteggiamento degli haredim da parte della destra- laica o parareligiosa - con Netanyahu che cerca inutilmente di convincere i coloni ortodossi ad accettare le regole dello Stato di Israele, prima fra tutte quella del servizio sotto le armi.