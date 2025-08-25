Jannik Sinner, lo sfregio di Taylor Fritz: "Quando Alcaraz è in forma..."

Intanto Taylor Fritz ha svelato chi è il suo preferito tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. "Chi meglio tra Sinner e Alcaraz? Stai cercando di farmi distruggere dai tifosi di uno di loro - ha detto all'intervistatore -, ma non ce la farai (e giù risate, ndr). Non lo so davvero, è impossibile dirlo. Penso che Sinner e i suoi risultati siano stati più costanti nel tempo, ma il livello più alto che si può vedere oggi nel tennis è quando Alcaraz è in forma. Ma non voglio sembrare ridicolo davanti ai suoi tifosi”.