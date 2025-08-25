Jannik Sinner, lo sfregio di Taylor Fritz: "Quando Alcaraz è in forma..."

Domani, martedì 26 agosto, si concluderanno gli incontri del primo turno dei singoli degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York. In campo quattro azzurri. Jannik Sinner, numero uno del mondo e del seeding, giocherà intorno alle 19 italiane contro il ceco Vit Kopriva. Il match è il secondo schedulato sull'Arthur Ashe Stadium, dove aprirà le danze alle 17.30 la sfida fra Iga Swiatek ed Emiliana Arango.
Poco prima, alle 17 italiane, Lorenzo Musetti, decima forza del tabellone, farà il suo esordio contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, sul campo "Louis Armstrong". In scena alle 17, ma sul campo numero 7, pure Matteo Arnaldi, opposto al primo turno all'argentino Francisco Cerundolo, numero 19 del seeding. Infine, sul court 12, nel terzo match dalle 17, spazio a Lorenzo Sonego, che affronta al debutto l'australiano Tristan Schoolkate.
Intanto Taylor Fritz ha svelato chi è il suo preferito tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. "Chi meglio tra Sinner e Alcaraz? Stai cercando di farmi distruggere dai tifosi di uno di loro - ha detto all'intervistatore -, ma non ce la farai (e giù risate, ndr). Non lo so davvero, è impossibile dirlo. Penso che Sinner e i suoi risultati siano stati più costanti nel tempo, ma il livello più alto che si può vedere oggi nel tennis è quando Alcaraz è in forma. Ma non voglio sembrare ridicolo davanti ai suoi tifosi”.