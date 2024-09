Taylor Swift, brutta scoperta dopo l'endorsement a Kamala: cosa sta succedendo

28 settembre 2024 a

Mai endorsement fu più sciagurato. Da quando Taylor Swift si è spesa pubblicamente in favore di Kamala Harris ha cominciato a vedere la sua popolarità scendere in maniera vertiginosa. A pochi minuti dalla conclusione dell'ultimo dibattito televisivo tra la candidata democratica e Donald Trump, la pop star aveva annunciato su Instagram - ovvero dove milioni di persone la seguono di continuo - il suo sostegno alla vicepresidente degli Stati Uniti per la corsa alla Casa Bianca. è batsata una foto insieme al suo gatto - un chiaro riferimento alle parole di Trump sulle presunte abitudini alimentari degli immigrati a Spriengfield - per far intendere dove pendesse il favore di Taylor.

Ma come aveva predetto Donald Trump, alla fine si è rivelato un vero e proprio boomerang. L’endorsement della pop star dei record alla candidata democratica potrebbe infatti avere delle conseguenze negative sulla sua popolarità. Secondo un sondaggio di New York Times, Philadelphia Inquirer e Siena College condotto dall'11 al 16 settembre "il 44 per cento dei probabili elettori a livello nazionale ha opinioni favorevoli sulla star della musica, il 34 per cento sfavorevoli”.

Il Times non aveva mai interrogato gli elettori prima d'ora su Swift, ma sembra che la sua decisione abbia rapidamente diviso gli americani: tra i democratici il 70 per cento la vede con favore rispetto al 23 per cento dei repubblicani.