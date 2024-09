La storia è così: alla fine i cattivi perdono sempre

29 settembre 2024 a

Hassan Nasrallah è morto e non mancherà a nessuno, nemmeno a quel che resta di Hezbollah. Per il Libano e il mondo è una buona notizia. Le parole più giuste le ha usate Joe Biden: «La sua morte è una misura di giustizia». Così il Presidente degli Stati Uniti ha avvisato l’ayatollah Ali Khamenei, il burattinaio spirituale e materiale di Hamas a Gaza, di Hezbollah in Libano e degli Houthi nello Yemen: se l’Iran attacca, non solo Israele, anche gli Stati Uniti risponderanno. (...)



