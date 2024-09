Harry, il ritorno in Inghilterra? "Camilla non vuole che incontri re Carlo": l'indiscrezione

29 settembre 2024 a

Il principe Harry è atteso in Inghilterra a fine settembre, ma da solo, senza la moglie Meghan Markle. Ad agitare i tabloid inglesi nelle ultime ore però è un'alytra indiscrezione, quella secondo cui Camilla, la Regina consorte, non vorrebbe che il duca di Sussex incontrasse suo padre, Re Carlo. Il secondogenito di Lady D, che vola nel Regno Unito per partecipare a un evento benefico, vorrebbe però a tutti i costi incontrare il sovrano.

A spiegare perché Camilla stia remando contro questa possibile reunion è stata un'amica della regina, che al Daily Beast ha detto: "Lei vorrebbe che Carlo non incontrasse Harry perché teme che il sovrano - che sta lottando contro il tumore - subisca troppo stress nel vedere il figlio che gli manca molto". Ma non è tutto: i due potrebbero non incontrarsi anche perché nei prossimi giorni Carlo sarà in Scozia mentre Harry, molto probabilmente, non si muoverà da Londra durante il suo soggiorno.

Nonostante questo, pare che in realtà Carlo voglia fortemente rivedere suo figlio. E lo si è visto chiaramente quando, nel giorno del suo 40esimo compleanno, gli sono stati fatti gli auguri pubblicamente sui social. Una fonte a lui vicina, qualche tempo fa, rivelò: "Carlo ama i suoi figli profondamente e, dopo avere ricevuto la diagnosi di cancro, sarebbe ancora più convinto che appianare i diverbi e le liti è la cosa migliore da fare per vivere sereni".