Donald Trump nudo, appeso e coi "gioielli" al vento: ecco i "democratici", video-choc

Manca sempre meno alle elezioni presidenziali statunitensi che decideranno chi tra Kamala Harris e Donald Trump diventerà il nuovo inquilino della Casa Bianca. Al momento, secondo gli ultimi sondaggi c'è una sostanziale parità tra la candidata democratica e quello repubblicano. Come sempre in questi casi, gli ultimi comizi e dibattiti saranno cruciali per stabilire chi tra i due diventerà il nuovo presidente americano.

Kamala Harris era attesa a Las Vegas per tenere un comizio elettorale. Ma, una volta arrivata in Nevada, è stata accolta da una sorpresa davvero bizzarra. Una gigantesco manichino di Donald Trump, nudo. è apparso lungo l'Interstate 15. Alta 13 metri, l'opera è appesa a una gru e si muove come un burattino. L'opera è stata battezzata "Crooked and Obscene" (storta e oscena) e, secondo quanto riportato da TMZ, sarebbe stata realizzata con schiuma assemblata su una struttura dal peso di 2,72 tonnellate.

Al momento, l'identità dell'autore di questa colossale statua è ancora avvolta nel mistero. Ma, secondo quanto riportato da alcune testate americane, dietro la realizzazione della statua ci sarebbe la volontà di animare il dibattito sulle prossime elezioni americane. Nonostante le tante reazioni di persone indignate, non è prevista la rimozione della statua di Donald Trump.