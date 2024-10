Nasrallah, "dove verrà sepolto": la decisione presa in gran segreto spaventa il Libano

01 ottobre 2024 a

a

a

La morte di Hassan Nasrallah è stato un colpo durissimo per il gruppo terroristico di Hezbollah che dal 1992 tiene sotto scacco il sud del Libano e il nrod d'Israele sganciando missili anche su Tel Aviv. Il blitz di Israele tra venerdì e sabato ha fatto centro: il signore della morte di Hezbollah è morto e ora a quanto pare anche il suo funerale è diventato un problema per il paese dei cedri che deve fare i conti anche con le incursioni via terra dell'Idf.

L’organizzazione di "un grande funerale" dell’ex capo di Hezbollah "a cui dovrebbero partecipare decine di migliaia di persone è molto difficile alla luce dell’attuale clima in Libano dal punto vista della sicurezza", fa sapere una "fonte della resistenza irachena" parlando con i media di Baghdad e sottolineando che "organizzare un funerale in queste circostanze è un rischio, il nemico potrebbe sfruttarlo per colpire più leader del partito".ù

"La talpa che ha tradito Nasrallah": tam-tam e conferme, chi c'è dietro l'assassinio

"Si parla quindi di un piano alternativo che prevede la sepoltura del martire in un luogo segreto momentaneamente", senza indicare una data. La fonte ha inoltre dichiarato che "tutte le indicazioni suggeriscono che Nasrallah sarà sepolto in Libano e non fuori, data la sua grande importanza simbolica e il suo peso nell’asse della resistenza". Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che venisse sepolto a Kerbala, città santa sciita nel sud dell’Iraq. Insomma, l'obiettivo del Libano è quello di non cerare disordini sul proprio territorio in un momento così delicato in cui il braccio di ferro tra Gerusalemme e Theran potrebbe portare conseguenze devastanti proprio nella tana di Hezbollah, il sud del Paese.