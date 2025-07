Israele e Siria verso la pace: gli accordi di Abramo crescono

Ma c’è anche più di un indizio, giusto i tre che servono per fare una prova, che suggerisce che Siria e Israele potrebbero andare oltre la “non belligeranza” e avvicinarsi a qualcosa di simile a un riconoscimento ufficiale reciproco. Il primo di questi indizi, l’ultimo in ordine di tempo, riguarda il tentativo di assassinio del presidente siriano Ahmed Al Sharaa. Secondo quanto riporta il sito della tv libanese Lbci di mezzo ci sarebbe una cellula legata allo Stato islamico che stava pianificando l’attentato ad Al Sharaa durante la sua visita a Daraa, nella Siria meridionale, bloccata giusto in tempo dalle forze di sicurezza siriane probabilmente su imbeccata dei servizi segreti israeliani attivi nell’area.

Con un ordine esecutivo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump revoca le sanzioni alla Siria. È il sigillo con cui la Casa Bianca certific che i colloqui tra Israele e la nuova Siria non sono più solo una diceria. I giornali israeliani parlano di trattative già avanzate e di un accordo di pace che mette la parola fine alle ostilità tra i due Paesi quasi in dirittura di arrivo. Si parla di «aspirazione ad ampliare gli Accordi di Abramo», quelli che tracciano una via verso la normalizzazione dei rapporti di Israele con i Paesi islamici moderati, e di risoluzione delle questioni territoriali in ballo, prima di tutto quella che riguarda le alture del Golan.

SVOLTA ANTI-IRANIANA

Il secondo indizio riguarda lo smantellamento sistematico in Siria delle basi militari, delle sedi politiche e dei canali mediatici legati ai gruppi della resistenza palestinese. Anche questa rivelazione arriva da fonti libanesi che sostengono come al-Sharaa già pochi giorni dopo la caduta di Assad avesse chiesto lo scioglimento immediato di tutte le formazioni armate palestinesi in Siria. Una ventina di organizzazioni sono state costrette a chiudere e gli operatori che vi lavoravano a riparare in fretta all’estero. Il terzo indizio riguarda l’apertura degli Stati Uniti allo stesso al-Sharaa che il presidente Trump ha fugacemente incontrato durante la sua visita in Medio Oriente di un mese fa. Il tycoon parlò di lui in termini entusiastici, definendolo un tipo «tosto dal passato forte», e promise la revoca delle sanzioni alla Siria. Cosa poi effettivamente avvenuta una decina di giorni dopo.

In mezzo si inseriscono anche le recenti dichiarazioni dell’inviato Usa nell’area e ambasciatore in Turchia, Tom Barrack, che oltre ad aver rivelato anche lui i «colloqui riservati della nuova amministrazione siriana con Israele su tutte le questioni principali», ha spiegato che la guerra tra Iran e Israele potrebbe aver aperto una nuova strada in Medio Oriente che coinvolga anche Libano e Turchia. «Il presidente Ahmed Al Sharaa ha dichiarato di non odiare Israele e di volere la pace su questo confine. Penso che questo accadrà anche con il Libano. Un accordo con Israele è essenziale» ha spiegato. Barrack come altri prima di lui non ha escluso un clamoroso prossimo incontro tra lo stesso al-Sharaa e Netanyahu di cui Trump si sarebbe fatto promotore. Ma c’è anche chi va oltre. Secondo il diplomatico britannico Craig Murray la trattativa è di respiro ancora più ampio e si gioca sul riconoscimento da parte di Damasco dello Stato di Israele con relativo scambio di ambasciatori entro la fine del 2026 in cambio di un consistente sostegno finanziario occidentale e della revoca di tutte le sanzioni alla Siria.