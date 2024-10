Israele, fonti Usa: "Imminente attacco dell'Iran". La Casa Bianca: "Conseguenze disastrose per Teheran"

01 ottobre 2024 a

"Gli Stati Uniti hanno informazioni secondo cui l’Iran intende lanciare un attacco missilistico contro Israele nel breve periodo". Lo ha scritto il giornalista israeliano del sito Axios, Barak Ravid, citando in forma anonima un "alto funzionario della Casa Bianca". La stessa fonte ha riferito che gli Usa "stanno contribuendo attivamente ai preparativi militari per difendere Israele da questo attacco iraniano". "Un attacco militare diretto dell’Iran contro Israele", ha concluso il funzionario, "avrebbe conseguenze disastrose per l’Iran".

Sono in arrivo "giorni di grandi sfide". Lo ha dichiara il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, rivolgendosi agli israeliani. "Quello che vi chiedo è di fare due cose: una, di obbedire rigorosamente alle direttive del Comando del fronte interno. Questo salva delle vite" e "secondo, di restare uniti", ha detto Netanyahu. "Resisteremo insieme nei giorni difficili che ci aspettano. Insieme staremo in piedi, insieme combatteremo e insieme vinceremo", ha aggiunto.

L'Idf israeliano ha affermato che, in seguito a una valutazione, sta richiamando quattro brigate di riservisti e altre forze per prendere parte alle operazioni in corso sul fronte settentrionale. Una brigata israeliana è generalmente composta da diverse migliaia di soldati. L'Idf ha dichiarato che richiamare i riservisti aggiuntivi "consentirà la continuazione della lotta contro l'organizzazione di Hezbollah".